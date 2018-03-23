Ученые планируют запустить телескоп для исследования планет за пределами Солнечной системы

Европейское космическое агентство (ESA) планирует создать первый в мире космический телескоп ARIEL, который будет предназначен исключительно для изучения атмосфер экзопланет. Проект одобрили 20 марта, а запуск аппарата предварительно назначен на 2028 год.

Об этом сообщает журнал Nature.

Сейчас сразу несколько организаций работают над инструментами, которые предназначены для исследования планет за пределами Солнечной системы. В их число входят охотник за экзопланетами TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который принадлежит NASA, а также аппарат CHEOPS (Characterizing Exoplanet Satellite) от агентства ESA, который должен заняться оценкой размеров и плотности планет. Кроме того, в 2014 году затведили проект Plato, главной целью которого будет определение диаметра и масс планет, которые похожи на Землю. Однако ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) станет первым телескопом, который будет проводить лишь атмосферные исследования.

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ARIEL должен изучить более тысячи известных планетных систем и найти связь между атмосферами небесных тел и объектами, которые их окружают. Например, с помощью телескопа ученые смогут узнать зависит ли состав газовой оболочки от типа материнской звезды. Исследования планируют проводить с помощью спектографа, который будет регистрировать спектр планеты во время транзита – прохождения по диску светила. Также прибор попытается уточнить температуру планеты, оценивая изменения потока излучения, которое исходит от звезды, когда небесное тело движется позади.

В число главных целей ARIEL войдут планеты с температурой поверхности выше 350 градусов Цельсия, то есть априори непригодные для известной нам формы жизни. Кроме того, это будут массивные тела, тяжелее Земли в несколько раз.

Преимущество изучения теплых планет заключается в том, что их атмосфера обычно отражает общий состав тела, в то время как химические вещества на более холодных планетах могут конденсироваться в облака или оседать на поверхности и оставаться скрытыми,

– отметила руководитель комиссии Джованна Тинетти.

Ожидается, что на строительство обсерватории будет потрачено 450 миллионов евро, а это на 100 миллионов меньше, чем обычно для подобного рода миссий. Аппарат будет запущен в космос через 10 лет.

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Стоит отметить, что в скором времени аэрокосмическое агентство NASA запустит в космос телескоп "Джеймс Уэбб", который также будет заниматься исследованием атмосфер экзопланет, однако это лишь одна из многих задач аппарата.