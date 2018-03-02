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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые похвастались созданием нового робота с искусственным интеллектом

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Робот CIMON
Робот CIMON / Фото из открытых источников

Ученые аэрокосмической компании Airbus, немецкого космического агентства DLR и разработчики искусственного интеллекта IBM создали нового летающего робота.

Об этом сообщает пресс-служба компании IBM.

Ученые рассказали, что робот создан с помощью 3D-печати из металла и пластика. Его вес достигает 5 килограммов, а внешне он напоминает шар с встроенным экраном. Робот наделен искусственным интеллектом компьютера IBM Watson. Его уже использовали в медицине и юриспруденции.

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Ученые назвали работа CIMON, что означает "интерактивный мобильный помощник для команды". По их словам, разработка предназначена для полета в Космос и помощи астронавтам. Сейчас известно, что первый CIMON совершит свое путешествие в июне 2018 года, когда космонавт из Германии Александр Херст отправится в 6-месячную экспедицию.


Новый робот CIMON

CIMON уже исследовал план модуля Европейского космического агентства "Коламбус", что поможет ему легко ориентироваться на космическом судне во время экспедиции. Сначала робот будет выполнять роль "умной" камеры, а в будущем сможет анализировать психологические процессы, которые возникают у космонавтов во время длительных миссий.

Теги: LifeStyle Космос наука
Источник: 24 Канал
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