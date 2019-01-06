Ученые предложили оригинальный способ лечения детских расстройств

Ученые из детской больницы Филадельфии оценили эффективность видеоигр для лечения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и сопутствующим синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Об этом пишет журнал Journal of Autism and Developmental Disorders.

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Проблема привычных лекарств от расстройств в том, что половина детей с расстройствами аутистического спектра имеют некоторые симптомы СДВГ, при этом около трети из них ставят вторичный диагноз СДВГ. Наличие двух расстройств снижает эффективность препаратов СДВГ.

СДВГ – что это? Это определенный тип поведения, который сопровождается нарушениями внимания, общего развития, гиперактивностью. У детей или взрослых возникают трудности в восприятии информации, концентрации внимания, импульсивность в поведении.

В исследовании приняли участие 19 детей в возрасте 9-13 лет с диагнозом РАС и сопутствующими симптомами СДВГ.

Дети с этими симптомами страдают от когнитивных проблем – у них нарушена способность мозга сохранять концентрацию и внимание и игнорировать другие факторы, которые отвлекают.

Ученые предложили лечить детские расстройства видеоиграми

Поэтому исследователи запустили проект EVO, что обеспечивает сенсорные и моторные стимулы с помощью экшн-игр. Лечение проводится с помощью видеоигр или образовательной деятельности, которые содержат распознавания образов.

РАС – что это? Это нарушения нейроразвития, основными особенностями которых являются качественные нарушения реципрокного социального взаимодействия; качественные нарушения общения, ограниченные, повторяющиеся, стереотипные поведение и интересы.

"Наше исследование показало, что родители и дети сообщили о высоком уровне удовлетворенности лечением", — заявляет автор исследования Бенджамин Эрис (Benjamin Yerys).

Основной оценкой эффективности TOVA API является объективная мера внимания, которую утвердило Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

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