Ученые предложили оригинальный способ лечения детских расстройств
Ученые из детской больницы Филадельфии оценили эффективность видеоигр для лечения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и сопутствующим синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Об этом пишет журнал Journal of Autism and Developmental Disorders.
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Проблема привычных лекарств от расстройств в том, что половина детей с расстройствами аутистического спектра имеют некоторые симптомы СДВГ, при этом около трети из них ставят вторичный диагноз СДВГ. Наличие двух расстройств снижает эффективность препаратов СДВГ.
В исследовании приняли участие 19 детей в возрасте 9-13 лет с диагнозом РАС и сопутствующими симптомами СДВГ.
Дети с этими симптомами страдают от когнитивных проблем – у них нарушена способность мозга сохранять концентрацию и внимание и игнорировать другие факторы, которые отвлекают.
Ученые предложили лечить детские расстройства видеоиграми
Поэтому исследователи запустили проект EVO, что обеспечивает сенсорные и моторные стимулы с помощью экшн-игр. Лечение проводится с помощью видеоигр или образовательной деятельности, которые содержат распознавания образов.
"Наше исследование показало, что родители и дети сообщили о высоком уровне удовлетворенности лечением", — заявляет автор исследования Бенджамин Эрис (Benjamin Yerys).
Основной оценкой эффективности TOVA API является объективная мера внимания, которую утвердило Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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