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      Ученые приблизились к созданию препарата от опасной болезни

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      Ученые приблизились к созданию препарата от лихорадки с синдромом тромбоцитопении
      Ученые приблизились к созданию препарата от лихорадки с синдромом тромбоцитопении / vivimoslanoticia.cl

      Сотрудники из Университета Южной Калифорнии провели исследование, которое может приблизить ученых к созданию вакцины для лечения и профилактики опасной болезни – геморрагической лихорадки, переносимой клещами.

      Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Microbiology.

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      Клещ может передавать тяжелую лихорадку с синдромом тромбоцитопении (Severe fever with thrombocytopenia syndrome, SFTS).

       

      Лихорадка с синдромом тромбоцитопении – что это?

      Это заболевание, при котором у человека возникает тошнота, диарея, рвота, низкий уровень тромбоцитов (тромбоцитопения). Болезнь часто ведет к летальному исходу, становясь причиной смерти до 30 процентов госпитализированных пациентов.

      Вирус истощает тромбоциты крови при самовоссоздании нуклеиновых кислот, предотвращает свертывание крови и приводит к кровоизлиянию, которое аналогично заражению вирусом Эбола.

      Ученые обнаружили, что вирус нацелен на ген TPL2, который участвует в воспалительной реакции организма. У здорового человека естественная воспалительная реакция помогает бороться с инфекцией.

      Вчені наблизилися до створення препарату від лихоманки з синдромом тромбоцитопенії
      Ученые приблизились к созданию препарата от лихорадки с синдромом тромбоцитопении

      После того, как организм заразился SFTS, вирус направляет ген TPL2 на отключение этой реакции в месте укуса клеща, создавая защищенное место, в котором вирус может размножаться и распространяться по всему телу.

      Исследователи сумели отключить TPL2 с помощью ингибитора. После этого здоровая иммунная функция организма контролировала репликацию вируса, что привело к более легкой инфекции. Ученые считают, что сигнальный путь (последовательность молекул, через которую информация от клеточного рецептора передается внутрь клетки) является потенциальной целью для возможной терапии.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: исследования Лечение Здоровье
      Источник: 24 Канал
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