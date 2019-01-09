Ученые приблизились к созданию препарата от опасной болезни

Сотрудники из Университета Южной Калифорнии провели исследование, которое может приблизить ученых к созданию вакцины для лечения и профилактики опасной болезни – геморрагической лихорадки, переносимой клещами.

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Microbiology.

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Клещ может передавать тяжелую лихорадку с синдромом тромбоцитопении (Severe fever with thrombocytopenia syndrome, SFTS).

Лихорадка с синдромом тромбоцитопении – что это? Это заболевание, при котором у человека возникает тошнота, диарея, рвота, низкий уровень тромбоцитов (тромбоцитопения). Болезнь часто ведет к летальному исходу, становясь причиной смерти до 30 процентов госпитализированных пациентов. Вирус истощает тромбоциты крови при самовоссоздании нуклеиновых кислот, предотвращает свертывание крови и приводит к кровоизлиянию, которое аналогично заражению вирусом Эбола.

Ученые обнаружили, что вирус нацелен на ген TPL2, который участвует в воспалительной реакции организма. У здорового человека естественная воспалительная реакция помогает бороться с инфекцией.



Ученые приблизились к созданию препарата от лихорадки с синдромом тромбоцитопении

После того, как организм заразился SFTS, вирус направляет ген TPL2 на отключение этой реакции в месте укуса клеща, создавая защищенное место, в котором вирус может размножаться и распространяться по всему телу.

Исследователи сумели отключить TPL2 с помощью ингибитора. После этого здоровая иммунная функция организма контролировала репликацию вируса, что привело к более легкой инфекции. Ученые считают, что сигнальный путь (последовательность молекул, через которую информация от клеточного рецептора передается внутрь клетки) является потенциальной целью для возможной терапии.

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