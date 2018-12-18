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      Ученые приблизились к созданию вакцины от Альцгемера

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      Ученые создают вакцину от болезни Альцгеймера
      Ученые создают вакцину от болезни Альцгеймера / memini.ru

      Американские ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса нашли способ нейтрализовать белок, который считается основным фактором риска болезни Альцгеймера. Эта находка, по мнению ученых экспертов, не только может помочь создать лекарства от смертоносного недуга, но и приблизит появление профилактической вакцины.

      Об этом сообщает US National Library of MedicineNational Institutes of Health.

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      Специалисты констатируют: наличие у пациентов белка ApoE4 в 10 раз повышает риск развития болезни Альцгеймера. Его активность способствует образованию пробок из везикул внутри клеток нейронов, вызывает их дегенерацию. Проще говоря, этот белок заставляет токсичные бляшки накапливаться в головном мозге, вызывая нейронные разрывы и, как следствие – болезнь Альцгеймсера.

      Вакцина від Альцгеймера

      Ученые изобрели лекарство от болезни Альцгеймера

      В экспериментах с мышами ученые смогли выяснить, что устранить пробки в нейронах мозга можно путем воздействия на белок NHE6. Его замедление отключает и ApoE4, что вызывает скопление бляшек в мозге.

      По словам ученых, обнаруженный ими способ "позволит предотвратить развитие болезни Альцгеймера у 50-80% пожилых людей – носителей ApoE4, а также создать вакцину, применение которой защитит здоровье на всю жизнь".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Вакцина болезнь Альцгеймера Медицина Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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