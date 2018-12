Ученые приблизились к созданию вакцины от Альцгемера

Американские ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса нашли способ нейтрализовать белок, который считается основным фактором риска болезни Альцгеймера. Эта находка, по мнению ученых экспертов, не только может помочь создать лекарства от смертоносного недуга, но и приблизит появление профилактической вакцины.

Об этом сообщает US National Library of MedicineNational Institutes of Health.

Читайте также: Болезнью Альцейгмера можно заразиться

Специалисты констатируют: наличие у пациентов белка ApoE4 в 10 раз повышает риск развития болезни Альцгеймера. Его активность способствует образованию пробок из везикул внутри клеток нейронов, вызывает их дегенерацию. Проще говоря, этот белок заставляет токсичные бляшки накапливаться в головном мозге, вызывая нейронные разрывы и, как следствие – болезнь Альцгеймсера.

Ученые изобрели лекарство от болезни Альцгеймера

В экспериментах с мышами ученые смогли выяснить, что устранить пробки в нейронах мозга можно путем воздействия на белок NHE6. Его замедление отключает и ApoE4, что вызывает скопление бляшек в мозге.

По словам ученых, обнаруженный ими способ "позволит предотвратить развитие болезни Альцгеймера у 50-80% пожилых людей – носителей ApoE4, а также создать вакцину, применение которой защитит здоровье на всю жизнь".

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.