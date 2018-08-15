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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые придумали интересный и простой способ выявления аутизма

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Легкий способ определить аутизм
Легкий способ определить аутизм / Фото из открытых источников

Ученые создали оптическую иллюзию, которая помогает диагностировать аутизм. Его определяют за тем, как человек видит черные и белые точки на изображении.

Открытие сделали ученые из Пизанского университета, сообщает Knife.

Вы здоровы, если при взгляде на изображение вам кажется, что столбик вращается то в одну, то в другую сторону.

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Те, у кого легкая форма аутизма, видеть только два слоя черно-белых точек. Это случается, поскольку аутизм делает зрение человека более детализированным. Также, у людей с расстройством при взгляде на иллюзию расширятся зрачки.

Ученые уже протестировали свое открытие экспериментально. Также участники эксперимента прошли специальное тестирование на наличие расстройства. Исследование подтвердило, что результаты обоих видов обнаружения аутизма совпадают.

Ученые уже протестировали свое открытие экспериментально. Также участники эксперимента прошли специальное тестирование на наличие расстройства. Исследование подтвердило, что результаты обоих видов обнаружения аутизма совпадают.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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