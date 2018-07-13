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Ученые раскрыли феномен головокружения

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Ученые раскрыли феномен головокружения
Ученые раскрыли феномен головокружения / rougeframboise.com

Американские ученые раскрыли механизм из-за чего у человека может возникать феномен Туллио – головокружение.

Исследование показывает, что он связан с ложными сигналами, которые поступают от внутреннего уха в мозг, пишет Science Daily.

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Таким образом происходят неконтролируемые движения глаз.

Ученые провели компьютерное моделирование для симуляции перемещения эндолимфы в полукружных каналах. Они также изучили рыбу-лягушку Opsanus tau, у которой вестибулярный аппарат похож на человеческий.

Ученые обнаружили, что процесс дегисценции способствует возникновению бегущих механических клеток в жидкости при громком звуке. Механические волны раздражают рецепторы внутреннего уха, которые в свою очередь посылают в мозг ложные сигналы о поворачивании головы.

Науковці розкрили феномен запаморочення
Ученые раскрыли феномен головокружения

Быстрые непроизвольные колебательные движения глаз возникают как рефлекс для визуальной стабилизации. Однако, когда голова неподвижна, этот рефлекс способствует головокружению.

Что такое дегисценция? Это один из видов морфогенетических перемещений клеток с образованием полости.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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