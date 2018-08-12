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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые раскрыли неожиданное свойство алкоголя

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Ученые раскрыли неожиданное свойство алкоголя
Ученые раскрыли неожиданное свойство алкоголя / hindustantimes.com

Экспериментальным путем ученые из Университета Миссисипи раскрыли еще одно полезное свойство употребления спиртных напитков.

В исследовании приняли участие 20 мужчин в возрасте от 21 до 30 лет, пишет "Harvard Business Review".

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Они употребляли водку с соком клюквы, пока не достигли состояния опьянения в 0,8 промилле. После этого должны были связать ассоциации.

via GIPHY

Например, в ответ на слово "банкнота" надо было совместить слова "сложить", "доллар", "спрятать". Тем, кто находился под действием алкоголя, тест давался лучше и быстрее, чем группе трезвых мужчин.

Таким образом, употребление алкогольных напитков помогает лучше решать креативные задачи. Ученые объясняют это тем, что у человека снижается уровень самоконтроля и способность быстрее перескакивать с мысли на мысль.

Однако это действует только до отметки 0,8 промилле. Если же уровень алкоголя больше, то креативное мышление не будет работать эффективно.

via GIPHY

К слову, люди, которые ищут пару, склонны выпивать чаще тех, кто находится в отношениях.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье исследования Алкоголь
Источник: 24 Канал
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