Ученые раскрыли опасность глубоких морщин на лбу

Французские исследователи установили, что морщины на лбу могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом говорится в эксперименте ученых из Университетской больницы Тулузы во Франции, пишет ESC.

Читайте также: Назвали причину сокращения продолжительности жизни человека

В исследовании приняли участие более 3 тысяч здоровых людей, которым в начале исследования было по 32, 42, 52 или 62 года. Эксперимент длился 20 лет.

О чем свидетельствуют морщины на лбу

За это время добровольцы получали баллы за уровень морщин. К примеру, 0 получали те, у кого не было морщин, а 3 – те, кто имел много глубоких борозд. За все время исследования умерло более 233 человек. Ученые установили связь между смертностью и количеством морщин.

Ученые доказали, что владельцы наибольшего количества морщин, что не являются типичными в их возрасте, имели более высокий риск развития сердечно-сосудистых болезней. Морщины связывают с атеросклерозом, который является фактором инфарктов и других проблем с сосудами и сердцем.

Морщины связывают с атеросклерозом

Вывод ученых таков: люди с глубокими морщинами на лбу в 10 раз чаще умирали от сердечно-сосудистых болезней, чем те, у кого не было морщин.

Что такое атеросклероз?

Это хроническое заболевание, при котором на стенках сосудов откладывается холестерин, а также другие жиры в виде бляшек и налета.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.