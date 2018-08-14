Ученые провели социологическое исследование и установили, что людям, которые долгое время проживают в однокомнатных квартирах, угрожают психические расстройства.

Нарушения могут возникнуть не только из-за травмы, но и из-за квартирного вопроса, информирует AIF.ua.

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Все из-за того, что у людей нет личного пространства. Они подвергаются дискомфорту и жалуются на различные психосоматические болезни. Люди. которые долгое время живут в однокомнатной квартире, страдают от расстройства психики, безынициативности, нервозности, апатии.

Ученые раскрыли скрытую опасность жизни в однокомнатной квартире

Тем более, в однокомнатной квартире инфекции распространяются очень быстро. Из-за отсутствия достаточного пространства для жизни у детей чаще наблюдаются хронические респираторные болезни, вызванные снижением иммунитета.

Эксперты объясняют, что на одного жителя должно приходиться не менее 9 квадратных метров.



Ученые раскрыли скрытую опасность жизни в однокомнатной квартире