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Ученые раскрыли скрытую опасность жизни в однокомнатной квартире

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Ученые раскрыли скрытую опасность жизни в однокомнатной квартире
Ученые раскрыли скрытую опасность жизни в однокомнатной квартире

Ученые провели социологическое исследование и установили, что людям, которые долгое время проживают в однокомнатных квартирах, угрожают психические расстройства.

Нарушения могут возникнуть не только из-за травмы, но и из-за квартирного вопроса, информирует AIF.ua.

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Все из-за того, что у людей нет личного пространства. Они подвергаются дискомфорту и жалуются на различные психосоматические болезни. Люди. которые долгое время живут в однокомнатной квартире, страдают от расстройства психики, безынициативности, нервозности, апатии.

Вчені розкрили приховану небезпеку життя в однокімнатній квартирі

Ученые раскрыли скрытую опасность жизни в однокомнатной квартире

Тем более, в однокомнатной квартире инфекции распространяются очень быстро. Из-за отсутствия достаточного пространства для жизни у детей чаще наблюдаются хронические респираторные болезни, вызванные снижением иммунитета.

Эксперты объясняют, что на одного жителя должно приходиться не менее 9 квадратных метров.

Вчені розкрили приховану небезпеку життя в однокімнатній квартирі
Ученые раскрыли скрытую опасность жизни в однокомнатной квартире

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Психология Стресс Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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