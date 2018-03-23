Ученые раскрыли тайну скелета "инопланетянина": жуткие фото

Ученые провели полный анализ генома "гуманоида", которого нашли в пустыне Атакама, Чили. Из-за необычного строения тела ученые сначала подумали, что это пришелец.

Об этом говорится в статье исследователей из Стэнфордского университета, опубликованной в журнале "Genome Research".

Крошечная 15-сантиметровая мумия была найдена еще в 2003 году в пустыне Атакама. Строение тела было очень необычным – вытянутый череп и меньше ребер, чем у человека. Поэтому многие ученые считали, что мумия может оказаться инопланетянином.

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В результате научных исследований выяснилось, что "гуманоид" на самом деле является человеческим ребенком, скелет которого был найден с несовместимыми с жизнью мутациями.



Ученые раскрыли тайну скелета "инопланетянина", найденного в Атакаме

Ученые выяснили, что скелет принадлежит девочке, которая родилась мертвой или оказалась выкидышем. В ее геноме ученые обнаружили сотни тысяч мутаций, в частности, опасные изменения в семи генах.

И именно это могло привести к нарушению формирования костей и черепа, преждевременного старения, дисплазии скелета – карликовости и сращения костей.

Ученые раскрыли тайну скелета "инопланетянина", найденного в Атакаме