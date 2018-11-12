Ученые рассказали, что может уберечь детей от близорукости

Британские эксперты отмечают, что на зрение не так влияет генетика, как окружающая среда.

Результаты исследования опубликовали в журнале British Journal of Ophthalmology.

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В исследовании участвовали менее 2 тысяч близнецов, родившихся в период 1994-1996 годов в Великобритании. В течение первых 16 лет жизни исследователи анализировали развитие и поведение каждого ребенка с помощью анкет и тестов, а также следили за состоянием их зрения.



Что может уберечь детей от близорукости

Эксперимент показал, что у детей, которые родились после успешного лечения бесплодия их родителей, снижался на 25-30% риск развития близорукости. Это может быть из-за того, что после лечения бесплодия, младенцы имели тенденцию к снижению веса.

У детей, родившихся летом, вдвое чаще развивается близорукость. Ученые объясняют это тем, что дети начинают ходить в школу раньше многих своих сверстников. Возрастает риск развития болезни при высоком уровне образованности матери.

Исследователи отмечают, что не только интеллект влияет на появление близорукости, но и социальный статус и финансовое положение.

Близорукость – что это? Это заболевание, при котором предметы и изображения, расположенные далеко, воспринимаются нечетко.

Технологии тоже негативно сказываются на состоянии глаз ребенка. И дело не в экране (хотя это тоже негативно влияет), а и в том, что ребенок мало проводит времени на открытом воздухе.



​Дети должны больше времени проводить на свежем воздухе

Поэтому ученые рекомендуют родителям следить за тем, как часто дети бывают на свежем воздухе.

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