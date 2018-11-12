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      Ученые рассказали, что может уберечь детей от близорукости

      18 Читати новину українською
      Что может уберечь детей от близорукости
      Что может уберечь детей от близорукости / ilslearningcorner.com

      Британские эксперты отмечают, что на зрение не так влияет генетика, как окружающая среда.

      Результаты исследования опубликовали в журнале British Journal of Ophthalmology.

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      В исследовании участвовали менее 2 тысяч близнецов, родившихся в период 1994-1996 годов в Великобритании. В течение первых 16 лет жизни исследователи анализировали развитие и поведение каждого ребенка с помощью анкет и тестов, а также следили за состоянием их зрения.

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      Что может уберечь детей от близорукости

      Эксперимент показал, что у детей, которые родились после успешного лечения бесплодия их родителей, снижался на 25-30% риск развития близорукости. Это может быть из-за того, что после лечения бесплодия, младенцы имели тенденцию к снижению веса.

      У детей, родившихся летом, вдвое чаще развивается близорукость. Ученые объясняют это тем, что дети начинают ходить в школу раньше многих своих сверстников. Возрастает риск развития болезни при высоком уровне образованности матери.

      Исследователи отмечают, что не только интеллект влияет на появление близорукости, но и социальный статус и финансовое положение.

       
      Близорукость – что это?
      Это заболевание, при котором предметы и изображения, расположенные далеко, воспринимаются нечетко.

      Технологии тоже негативно сказываются на состоянии глаз ребенка. И дело не в экране (хотя это тоже негативно влияет), а и в том, что ребенок мало проводит времени на открытом воздухе.

      Діти повинні більше часу проводити на свіжому повітрі
      ​Дети должны больше времени проводить на свежем воздухе

      Поэтому ученые рекомендуют родителям следить за тем, как часто дети бывают на свежем воздухе.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Здоровье глаз
      Источник: 24 Канал
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