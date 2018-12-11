Ученые рассказали, что "убивает" секс

На снижение сексуальной активности влияет не только питания, а наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Калгари (University of Calgary), которые были опубликованы на портале Canadian Journal of Cardiology.

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Наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) имеет ряд побочных эффектов, в том числе снижение сексуальной активности. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают снижением сексуальной активности из-за физической слабости, побочных эффектов лекарственных средств и психологических осложнений.

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний снижает сексуальную функцию

Новый систематический обзор литературы, посвященный сравнению сексуального здоровья пациентов с ССЗ, которые проходили или не проходили кардиореабилитацию (КР), обнаружил связь КР с улучшением сексуальной функции и частоты сексуальных контактов с партнером.

КР может позволить восстановить сексуальное здоровье пациентов с ССЗ.

Ученые отметили, что после прохождения лечения у кардиолога у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями количество и продолжительность их половых актов увеличивались.

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