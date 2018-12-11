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      Ученые рассказали, что "убивает" секс

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      Ученые рассказали, что "убивает" секс
      Ученые рассказали, что "убивает" секс / health.com

      На снижение сексуальной активности влияет не только питания, а наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

      Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Калгари (University of Calgary), которые были опубликованы на портале Canadian Journal of Cardiology.

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      Наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) имеет ряд побочных эффектов, в том числе снижение сексуальной активности. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают снижением сексуальной активности из-за физической слабости, побочных эффектов лекарственных средств и психологических осложнений.

      Наявність серцево-судинних захворювань знижує сексуальну функцію

      Наличие сердечно-сосудистых заболеваний снижает сексуальную функцию

      Новый систематический обзор литературы, посвященный сравнению сексуального здоровья пациентов с ССЗ, которые проходили или не проходили кардиореабилитацию (КР), обнаружил связь КР с улучшением сексуальной функции и частоты сексуальных контактов с партнером.

      КР может позволить восстановить сексуальное здоровье пациентов с ССЗ.

      Ученые отметили, что после прохождения лечения у кардиолога у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями количество и продолжительность их половых актов увеличивались.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания Секс
      Источник: 24 Канал
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