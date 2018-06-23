Ученые рассказали, как может происходить колонизация планеты Проксима b

Французские ученые выяснили, чтобы сделать успешный космический полет к планете Проксима b, которую считают наиболее пригодной для колонизации, нужно 98 человек.

Об этом пишет Naked Science.

Что касается времени, то по подсчетам ученых, на путешествие уйдет 630 лет.

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Максимально возможная скорость космического аппарата (солнечный зонд NASA "Паркер") – 724 205 километров в час, или около 200 километров в секунду. Это составляет 0,067% от скорости света.

Сейчас человечество сможет достичь Проксимы b через 6,3 тысячи лет. Однако, на то время, когда межзвездный перелет станет возможен, технологии помогут сократить это время до 630 лет.

Чтобы определить необходимый экипаж команды космического корабля, ученые использовали специальную программу HERITAGE. Которая использует стохастический метод Монте-Карло. Метод учитывает все возможные результаты моделирования, проверяя каждый сценарий дальнейшего развития того или иного события, включая жизнь и смерть.

Учитываются и случайные факторы – даже катастрофы, болезни, с вариациями и зависимостью от числа людей, которые, вероятнее всего, будут к ним склонны.

В результате ученым удалось выяснить, что для полета к Проксиме b нужно будет около сотни людей. При этом чем меньше людей будет в экипаже, тем провальней будет миссия. Так, например, моделирование ситуации для 32 человек показало, что миссия, скорее всего, окажется провальной

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