18:33
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
14°C 10°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Космос

Ученые рассказали, как может происходить колонизация планеты Проксима b

31 Читати новину українською
Планета Проксима b
Планета Проксима b / Фото из открытых источников

Французские ученые выяснили, чтобы сделать успешный космический полет к планете Проксима b, которую считают наиболее пригодной для колонизации, нужно 98 человек.

Об этом пишет Naked Science.

Что касается времени, то по подсчетам ученых, на путешествие уйдет 630 лет.

Читайте также: Что произойдет с человеческим телом на Марсе – эксперимент

Максимально возможная скорость космического аппарата (солнечный зонд NASA "Паркер") – 724 205 километров в час, или около 200 километров в секунду. Это составляет 0,067% от скорости света.

Сейчас человечество сможет достичь Проксимы b через 6,3 тысячи лет. Однако, на то время, когда межзвездный перелет станет возможен, технологии помогут сократить это время до 630 лет.

Чтобы определить необходимый экипаж команды космического корабля, ученые использовали специальную программу HERITAGE. Которая использует стохастический метод Монте-Карло. Метод учитывает все возможные результаты моделирования, проверяя каждый сценарий дальнейшего развития того или иного события, включая жизнь и смерть.

Учитываются и случайные факторы – даже катастрофы, болезни, с вариациями и зависимостью от числа людей, которые, вероятнее всего, будут к ним склонны.

В результате ученым удалось выяснить, что для полета к Проксиме b нужно будет около сотни людей. При этом чем меньше людей будет в экипаже, тем провальней будет миссия. Так, например, моделирование ситуации для 32 человек показало, что миссия, скорее всего, окажется провальной

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
сегодня, 18:00 Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
Сергій Лещенко 28
"Сафарі" на представників ЛГБТ: у яких питаннях розходяться волонтери та націоналісти
сегодня, 17:00 "Сафарі" на представників ЛГБТ: у яких питаннях розходяться волонтери та націоналісти
Віталій Дейнега 53
От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
сегодня, 16:00 От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
Злой Одессит 957
Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
сегодня, 15:00 Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
Христина Бердинських 151
Не война: какие проблемы больше всего беспокоят украинцев
сегодня, 14:05 Не война: какие проблемы больше всего беспокоят украинцев
328
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук