Ученые рассказали, как седина связана с иммунитетом человека

За сохранение цветового пигмента в волосе отвечают гены, которые контролируют иммунную систему организма.

К таким выводам пришли американские ученые, передает УНН со ссылкой на PLOS Biology.

Они провели опыты на крысах, во время которых обнаружили связь генов, отвечающих за сохранение цветового пигмента в волосе, с генами, которые управляют иммунной системой организма.

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В частности, доказано, что чем больше организм вынужден противостоять вирусам и бактериям, тем меньше цветного пигмента остается в волосе.

Высокий уровень стресса также заставляет работать иммунитет интенсивнее, что может тоже стать одной из причин поседения. Это объясняет, почему некоторые здоровые люди седеют без причин.

Добавим, со слов британских ученых, ранняя седина может появиться у человека из-за вредных привычек и недосыпания.