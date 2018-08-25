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Ученые рассказали, как сексуальные фантазии улучшают отношения

182 Читати новину українською
Пара
Пара / unsplash.com

В своих последних исследованиях ученые доказали, что сексуальные фантазии о партнере значительно улучшают отношения и сексуальную жизнь с ним.

Об этом говорится на The Sun.

Ученые из Междисциплинарного центра Герцлия (Израиль) провели тестирование на нескольких добровольцах, у которых попросили фантазировать о своих партнерах и потом описать это несколькими словами. Так ученые пытались выяснить, как улучшились отношения физически и эмоционально в парах, а также как часто люди прибегали к своим эротическим фантазиям.

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Оказалось, что разговоры о сексуальных фантазиях с любимым человеком и их реализация превосходно влияют на отношения пары и на сексуальную жизнь в целом. Сексуальные фантазии не только усиливают привлекательность вашего партнера, но и сокращают негативное восприятие отношений. Ученые убеждены, чем больше партнеры будут обсуждать "непристойные" фантазии, тем лучше у них будет сексуальная жизнь.

Теги: LifeStyle Секс Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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