Ученые рассказали, как сексуальные фантазии улучшают отношения

В своих последних исследованиях ученые доказали, что сексуальные фантазии о партнере значительно улучшают отношения и сексуальную жизнь с ним.

Об этом говорится на The Sun.

Ученые из Междисциплинарного центра Герцлия (Израиль) провели тестирование на нескольких добровольцах, у которых попросили фантазировать о своих партнерах и потом описать это несколькими словами. Так ученые пытались выяснить, как улучшились отношения физически и эмоционально в парах, а также как часто люди прибегали к своим эротическим фантазиям.

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Оказалось, что разговоры о сексуальных фантазиях с любимым человеком и их реализация превосходно влияют на отношения пары и на сексуальную жизнь в целом. Сексуальные фантазии не только усиливают привлекательность вашего партнера, но и сокращают негативное восприятие отношений. Ученые убеждены, чем больше партнеры будут обсуждать "непристойные" фантазии, тем лучше у них будет сексуальная жизнь.