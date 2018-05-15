Ученые рассказали, какие болезни лечит пищевая сода

Пищевая сода предотвращает аномальные иммунные реакции организма, следствием которых является развитие различных болезней, в частности, заболеваний аутоиммунного характера.

Об этом сообщили исследователи из США из Университета Августы, пишет "Страна здоровья".

Они провели эксперименты, во время которых сначала проверили эффективность соды на крысах, а потом – на людях.

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Сода дает сигнал специальному типу клеток, которые участвуют в воспалительных реакциях – мезотелиальным клеткам, сообщая им, что в организме все хорошо,

– заявили исследователи.

Во время исследования ученые заметили, что у людей, которые выпивали раствор пищевой соды, происходил сбой в процессе выработки иммунных клеток селезенкой. Таким образом, через сигналы мезотелиальным клеткам сода "успокаивала" селезенку.

Кроме того, организм не активирует выработку макрофагов и лейкоцитов, призванных уничтожать патогены, которые в него попадают.

Как известно, чрезмерное количество макрофагов и лейкоцитов приводит к тому, что иммунная система начинает бороться с самим телом человека.

А противовоспалительное действие соды влияет на работу селезенки, почек и кровь. Ученые заметили, что во время употребления соды в организме человека происходит переход от воспалительного к противовоспалительному состоянию.

Ученые отметили, что поскольку сода имеет способность влиять на воспалительную реакцию на клеточном уровне, она действительно способна оказывать лечебный эффект в отношении аутоиммунных заболеваний, в частности, артрита, болезней почек и крови.