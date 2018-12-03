Ученые рассказали, когда похудение может быть вредным

Работа специалистов показала, что увлеченность не самыми здоровыми приемами похудения может подрывать здоровье в зрелом возрасте.

Об этом говорится в исследовании Миннесотского университета.

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Ученые пришли к выводу, что методы похудения, которые подрывают здоровье, не ограничиваются периодом подросткового возраста, люди часто продолжают придерживаться их и через 15 лет.

Такие способы похудения и контроля веса, как очищение организма, голодание и определенные виды диет связаны с возникающими со временем проблемами со здоровьем,

– заявили эксперты.

По их словам, попытки худеть нередко способствуют появлению расстройств пищеварения, депрессии, а также злоупотребление психоактивными веществами.

Исследование показало, что с возрастом как мужчины, так и женщины, чаще испытывают проблемы веса и делают попытки следовать плохой диете. Например, ученые установили, что в возрасте от 25 лет до 31 года люди пытаются похудеть, сев на диету, пять раз на год и больше. Кроме того, с возрастом учащается использование экстремальных методов похудения, куда входят чистка организма и таблетки для похудения, отметили исследователи.



В зрелом возрасте вредные диеты могут нанести непоправимый вред

"Около 20% представителей обоих полов сообщали о том, что начали соблюдать диету в зрелом возрасте. Обычно и мужчины, и женщины в зрелом возрасте стремятся придерживаться тех практик похудения, подрывающих здоровье, к которым они прибегали еще в юности", – отметили авторы проекта.

Выводы ученых: в зрелом возрасте люди склонны придерживаться неправильных методов похудения, которые могут нанести им больший вред, чем в подростковом возрасте.

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