09:07
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Ученые рассказали, когда похудение может быть вредным

      73 Читати новину українською
      Вредное похудение
      Вредное похудение / molbuk.ua

      Работа специалистов показала, что увлеченность не самыми здоровыми приемами похудения может подрывать здоровье в зрелом возрасте.

      Об этом говорится в исследовании Миннесотского университета.

      Читайте также: Минус 10 килограммов: 5 полезных последствий похудения

      Ученые пришли к выводу, что методы похудения, которые подрывают здоровье, не ограничиваются периодом подросткового возраста, люди часто продолжают придерживаться их и через 15 лет.

      via GIPHY

      Такие способы похудения и контроля веса, как очищение организма, голодание и определенные виды диет связаны с возникающими со временем проблемами со здоровьем,
      – заявили эксперты.

      По их словам, попытки худеть нередко способствуют появлению расстройств пищеварения, депрессии, а также злоупотребление психоактивными веществами.

      Исследование показало, что с возрастом как мужчины, так и женщины, чаще испытывают проблемы веса и делают попытки следовать плохой диете. Например, ученые установили, что в возрасте от 25 лет до 31 года люди пытаются похудеть, сев на диету, пять раз на год и больше. Кроме того, с возрастом учащается использование экстремальных методов похудения, куда входят чистка организма и таблетки для похудения, отметили исследователи.

      Шкідливе схуднення
      В зрелом возрасте вредные диеты могут нанести непоправимый вред

      "Около 20% представителей обоих полов сообщали о том, что начали соблюдать диету в зрелом возрасте. Обычно и мужчины, и женщины в зрелом возрасте стремятся придерживаться тех практик похудения, подрывающих здоровье, к которым они прибегали еще в юности", – отметили авторы проекта.

      Выводы ученых: в зрелом возрасте люди склонны придерживаться неправильных методов похудения, которые могут нанести им больший вред, чем в подростковом возрасте.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Диеты исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 247
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 декабря , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1683
      Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      2 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      1467
      Военное положение в Украине и обыски СБУ в шикарном имении настоятеля Лавры – топ-5 видео недели
      2 декабря , 19:30 Военное положение в Украине и обыски СБУ в шикарном имении настоятеля Лавры – топ-5 видео недели
      865
      "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      2 декабря , 17:00 "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      Єгор Соболєв 1437
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук