Ученые рассказали о чрезвычайной пользе медитации для организма

Всего лишь час медитации в день может снизить последствия старения головного мозга, а поэтому в пожилом возрасте есть большие шансы сохранить когнитивные функции на превосходном уровне.

Об этом свидетельствуют исследования ученых из Калифорнийского университета, передает Мaximum.

Ученые долго не могли объяснить – почему древневосточные практики так хорошо влияют на человека.

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Выяснилось, что медитация действительно способна вызвать такие изменения в мозге, которые улучшают умственные способности. Ведь во время медитации методы, которые используются, были направлены на успокоение, вызывали сочувствие, любовь и доброту.

Также медитация сохранила скорость реакции и внимательность, а это свидетельствует о том, что существенно улучшились функции мозга.