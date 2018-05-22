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Ученые рассказали об опасности диеты с голоданием

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Ученые рассказали об опасности диеты с голоданием
/ Фото из открытых источников

Ученые провели новое исследование, в ходе которого опровергли пользу популярной диеты британского медика Майкла Мосли, которая получила название 5:2 и предусматривает 2 дня голодания.

По данным специалистов, система питания, основанная на принципах прерывистого голодания и особенно популярная среди звезд шоу-бизнеса, наносит вред организму и в разы повышает риск развития диабета, пишет Independent.

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Диета 5: 2 предусматривает два разгрузочных дня в неделю, когда человек фактически голодает, делая 12-часовые перерывы между приемами низкокалорийной пищи. Пять дней в неделю проходят в обычном режиме питания, без ограничения и снижения калорийности продуктов.

В докладе, обнародованном на ежегодном собрании Европейского общества эндокринологии, ученые призвали людей заботиться прежде всего о своем здоровье, а не о фигуре и порекомендовали воздержаться от таких диет, как 5:2. В частности, специалисты отметили, что результаты исследования подтвердили эффективность популярной системы питания для похудения, но в то же время доказали, что у нее множество побочных действий, которые опасны для здоровья.

Стоит добавить, что это первое исследование, которое доказало вред прерывистого голодания и подобных диет.

"Такие системы питания мешают правильной работе поджелудочной железы, повышают риск развития диабета и приводят к серьезным проблемам со здоровьем", – отметила автор исследования Ана Бонасса из университета Сан-Паулу в Бразилии.

Чтобы исследовать последствия диеты 5:2, ученые наблюдали за крысами на прерывистом голодании в течение трех месяцев. В результате было выявлено, что масса тела крыс и количество потребляемой ими пищи действительно уменьшились, однако количество жировой ткани фактически увеличилась. Также, после трех месяцев диеты ученые отметили у крыс повреждения поджелудочной железы.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Диеты
Источник: 24 Канал
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