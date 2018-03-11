Ученые рассказали об опасности проекта SpaceX

Новый проект SpaceX может стать началом новых проблем в космосе. В этом убеждают ряд ученых. Они убеждают, этот проект будет загрязнять мусором пространство.

Об этом пишет издание "Сегодня".

Как ранее заявил Илон Маск, цель этой программы – доступный интернет на всей планете.

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Как говорят ученые, это неплохая идея, однако запущенные 12 тысяч спутников в космическое пространство для обеспечения реализации проекта SpaceX смогут в будущем захламить пространство ненужными отходами. А это мусор сможет уменьшить продуктивность безопасных орбитальных станций.

По словам ученых, спутники, которые будут находиться в космосе, сами постепенно станут мусорными отходами.