Ученые рассказали, от какой опасной болезни защищает зубная паста

Лишь одно соединение, которое добавляют в мыло, зубную пасту и некоторые другие продукты, может защитить людей от нескольких опасных заболеваний.

Со слов ученых, триклозан в сочетании с антибиотиком тобрамицином, который есть в зубной пасте и других изделиях, имеет антибактериальный и противогрибковый эффект, передает Ukrhealth.

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Это соединение может убить до 99,9% биопленок, которые защищают бактерии Pseudomonas aeruginosa. А эти бактерии, как известно, заселяют легкие при кистозном фиброзе (муковисцидозе).

Кистозный фиброз является наследственным заболеванием, при котором поражаются железы внешней секреции и начинаются тяжелые нарушения органов дыхания.

В легких во время заболеваний накапливается слизь, в которой хорошо существовать бактериям. И именно эти бактерии довольно сложно убить – из-за защиты биопленки. Даже во время курса лечения антибиотиками эти бактерии продолжают спокойно жить в организме.

Но тобрамицин и триклозан вместе с другими соединениями являются эффективными, ведь они уничтожают биопленки, которые поддерживают среду обитания бактерий.