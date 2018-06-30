Ученые рассказали правду о "безопасном" загаре

Безопасного загара не существует. Ни один солнцезащитный крем не убережет от ультрафиолета, который провоцирует развитие ряда заболеваний.

Дерматологи отмечают, что ценителям смуглого тела стоит быть осмотрительными и хотя бы один раз в год проходить профилактические осмотры, передает Мenslife.

Читайте также: Сезон отпусков: какие опасные болезни можно подхватить в популярных странах

Ультрафиолет повышает риск возникновения рака кожи, ведь лучи солнца деструктивно влияют на ДНК человека. Под влиянием небесного светила меланоциты становятся злокачественными клетками, в результате чего возникают раковые опухоли.

Поэтому если вы заметили на теле новые пятна или родинка изменила цвет – следует немедленно посетить врача.

Также ультрафиолет, который проходит и сквозь облака, провоцирует преждевременное старение кожи. Из-за негативного влияния ультрафиолета может образоваться катаракта и ухудшиться состояние иммунной системы.

Однако, порцию ультрафиолета организм должен все же получать, ведь благодаря солнцу в организме образуется витамин D. Кроме того, солнечные лучи улучшают состояние при рахите, желтухе, экземе и псориазе.

Как уменьшить вред? Чтобы минимизировать негативное влияние ультрафиолета, врачи рекомендуют избегать солнечных ванн с 11 утра до 16 часов дня. Также надевайте кепки и шляпы и носите очки с качественным солнцезащитным стеклом. И не забывайте на открытые зоны тела наносить солнцезащитный крем.

К слову, известный педиатр Евгений Комаровский опроверг популярные мифы о защите от солнца.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.