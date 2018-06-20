Ученые разгадали загадку рождения планет
Большие зародыши планет могут формироваться почти сразу после появления протопланетного диска. Это открытие поможет лучше понять процессы, происходящие при формировании экзопланет, а также объяснить, как формируются Суперземли.
Об этом сообщает Astronomy & Astrophysics.
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Группа астрономов под руководством Эдуарда Воробьева, научного сотрудника Венского технического университета (Австрия) и Южного федерального университета (Россия), предложила новое объяснение механизма формирования планет. Для этого исследователи проанализировали эволюцию молодых звезд.
Ранее считалось, что рост пылевых частиц идет медленно и формирования планет начинается в дисках возрастом около миллиона лет. Однако исследователи показали, что эти процессы начинаются гораздо раньше, почти одновременно с образованием диска и самой звезды.
Пространственное распределение газа, пыли и валунов в протопланетном диске возрастом 150 тысяч лет
Чтобы проследить процесс роста частиц пыли и формирования планеты на ранних стадиях развития, ученые использовали метод гидродинамического моделирования. Он предусматривает, что околозвездные газ и пыль можно рассматривать как сжимаемую жидкость и применить к ее описанию стандартные уравнения гидродинамики. Симуляция начиналась с гравитационного коллапса молекулярного облака и рождения звездного ядра с массой примерно равной солнечной. За этим стоит образования звезды и протопланетного диска, который состоит из частиц двух типов – более одного микрометра и менее одного микрометра.
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Моделирование показало, что протопланетный диск растет крайне быстро – массы частиц, входящих в него, достигает десятков и даже сотен земных масс еще до того, как звезда перейдет в следующую стадию эволюции и преобразуется в переменную T Тельца (если расстояние от светила больше одной астрономической единицы).
Пыль может в результате слипания превратиться в метровый валун уже через сто тысяч лет после образования звезды. Валуны, общая масса которых превышает земную в несколько сотен раз, дрейфуют в направлении к звезде, что облегчает процесс образования небесных тел на небольшом расстоянии от светила. Именно в этих областях космический телескоп "Кеплер" обнаружил многочисленные планеты, названные Суперземлями за их массы, превышающие массу Земли в несколько раз.
Результаты нашего исследования позволят пересмотреть сложившийся взгляд на временную шкалу формирования планет в многочисленных звезд, подобных Солнцу,
– прокомментировал открытие Воробьев.
Изучение процессов, происходящих при формировании экзопланет, также поможет ученым лучше понять структуру и строение космических тел, находящихся в том числе и в Солнечной системе.
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