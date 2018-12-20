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      Ученые разработали имплантат, который помогает похудеть

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      Ученые разработали имплантат, который помогает похудеть
      Ученые разработали имплантат, который помогает похудеть / laboratoryequipment.com

      Американские исследователи из Университета Висконсин в Мэдисоне разработали необычный имплантат, который способствует похудению.

      Результаты исследования опубликовали на сайте Medical Express.

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      Имплантат диаметром менее 1 сантиметра в ходе эксперимента ввели в ткани крыс. Устройство посылает мягкие электрические импульсы, которые похожи на импульсы желудка, блуждающему нерву, который связывает часть пищеварительного тракта с мозгом. Все это создает ощущение, что желудок полный, даже если прием пищи ограничился несколькими кусочками.

      Вчені розробили імплантат, який допомагає схуднути

      Ученые разработали имплантат, который помогает похудеть

      Импульсы устройства помогли контролировать прием пищи и позволили грызунам сбросить около 40% веса.

      Однако после вывода имплантата крысы вернулись к нормальному питанию и через 12 недель их масса равнялась той, которая была в начале эксперимента.

      Такое устройство ученые запатентовали. Известно также, что оно не нуждается в подзарядке.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Ожирение
      Источник: 24 Канал
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