Американские исследователи из Университета Висконсин в Мэдисоне разработали необычный имплантат, который способствует похудению.

Результаты исследования опубликовали на сайте Medical Express.

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Имплантат диаметром менее 1 сантиметра в ходе эксперимента ввели в ткани крыс. Устройство посылает мягкие электрические импульсы, которые похожи на импульсы желудка, блуждающему нерву, который связывает часть пищеварительного тракта с мозгом. Все это создает ощущение, что желудок полный, даже если прием пищи ограничился несколькими кусочками.

Ученые разработали имплантат, который помогает похудеть

Импульсы устройства помогли контролировать прием пищи и позволили грызунам сбросить около 40% веса.

Однако после вывода имплантата крысы вернулись к нормальному питанию и через 12 недель их масса равнялась той, которая была в начале эксперимента.

Такое устройство ученые запатентовали. Известно также, что оно не нуждается в подзарядке.

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