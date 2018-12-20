Ученые разработали имплантат, который помогает похудеть
Американские исследователи из Университета Висконсин в Мэдисоне разработали необычный имплантат, который способствует похудению.
Результаты исследования опубликовали на сайте Medical Express.
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Имплантат диаметром менее 1 сантиметра в ходе эксперимента ввели в ткани крыс. Устройство посылает мягкие электрические импульсы, которые похожи на импульсы желудка, блуждающему нерву, который связывает часть пищеварительного тракта с мозгом. Все это создает ощущение, что желудок полный, даже если прием пищи ограничился несколькими кусочками.
Ученые разработали имплантат, который помогает похудеть
Импульсы устройства помогли контролировать прием пищи и позволили грызунам сбросить около 40% веса.
Однако после вывода имплантата крысы вернулись к нормальному питанию и через 12 недель их масса равнялась той, которая была в начале эксперимента.
Такое устройство ученые запатентовали. Известно также, что оно не нуждается в подзарядке.
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