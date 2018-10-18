Ученые разработали линзы для лечения глаз

Большинство препаратов для глаз выпускают в виде капель. И оценить реальное количество жидкости, попавшей в глаза, довольно сложно. Поэтому ученые разработали контактные линзы, с помощью которых можно оценить объем лекарств, которые попадают в глаза.

Разработку представили китайские биоинженеры, пишет Рhys.org.

Из-за защитных механизмов, в частности, моргания, большая часть лекарственных препаратов не абсорбируется. А результаты исследований подтвердили – в глаз попадает только 5% лекарственных компонентов, содержащихся в каплях.

Читайте также: Не упражнения: что влияет на прочность костей

Поэтому для лучшего эффекта от лекарственных препаратов биоинженеры предлагают использовать специальные контактные линзы с особой пористой структурой.

При попадания препарата на линзу, он будет удерживаться ею дольше. Цвет линзы постепенно менять цвет – это позволит отследить объем лекарств в организме.

Ученые разработали контактные линзы для лечения глаз

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.