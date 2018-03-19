Ученые разработали новые противозачаточные таблетки для мужчин

Ученые создали новые противозачаточные таблетки для мужчин на основе вещества DMAU.

Как пишет Science Daily, результаты клинического исследования противозачаточных таблеток представят на предстоящем конгрессе эндокринологического общества США, который состоится на следующей неделе в Чикаго.

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Препарат протестировали 83 мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Медики подтвердили, что ежедневный прием таблеток снижает уровень тестостерона и других гормонов, влияющих на образование сперматозоидов, и при этом не сказывается на работе половых органов.

Глава группы разработчиков препарата Стефани Пейдж отмечает, что аналоги гормонального препарата, которые сейчас есть на рынке, имеют серьезные побочные эффекты — они вредят печени и почкам, влияют на сексуальную функцию, а также слишком быстро выводятся из организма, поэтому одной таблетки в сутки недостаточно.

Этих побочных эффектов в исследовании нового препарата не обнаружили, но зафиксировали другие: участники эксперимента отметили незначительное увеличение массы тела и снижение уровня "полезного" холестерина. В то же время результаты показали, что препарат достаточно безопасен для их последующей фазы клинических исследований.

Как известно, гормональные контрацептивы для женщин применяются с 1960-х годов, а аналогичные препараты для мужчин начали разрабатывать лишь недавно.