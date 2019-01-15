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      Ученые разработали противозачаточное средство, действие которого продлится больше месяца

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      Пластырь с противозачаточными микроиглами
      Пластырь с противозачаточными микроиглами / sciencedaily.com

      Сотрудники Технологического института Джорджии, США, разработали новое противозачаточное средство-пластырь с микроиглами.

      Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

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      Эксперты отмечают, что противозачаточное средство будет доставляться в организм с помощью микроигл, которые изначально разрабатывали для безболезненного введения вакцин.

      При тестировании на животных экспериментальный пластырь с противозачаточными микроиголками обеспечивал защиту от зачатия в течение больше одного месяца при однократном нанесении на кожу.

      После того, как пластырь наносили, микроиглы разрывались и оставались под кожей, где биоразлагаемые полимеры медленно высвобождают противозачаточное средство левоноргестрел. Это противозачаточное средство нарушает менструальный цикл.

      Пластир з протизаплідними мікроголками
      Пластырь с противозачаточными микроиглами

      Исследователи создали метод, который позволил бы микроиглам, которые содержит противозачаточный препарат, освободиться от подложки пластыря. Чтобы достичь этого, исследователи создали крошечные пузырьки воздуха в верхней части. Эксперты отмечают, что микроиглы изготовлены из специального материала, который применяются для рассасывающихся швов.

      Во время проверки средства на грызунах оценивали только уровень гормона в крови. Другие тесты этого пластыря показали, что микроиглы можно безопасно использовать для введения вакцины, из-за того, что они настолько малы, что не вызывают болезненных ощущений.

      Проверенные на животных противозачаточные пластыри содержали 100 микроигл. Для человека необходима большая доза левоноргестрела, чем грызунам. Действие средства на организм человека еще не испытывали.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение исследования Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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