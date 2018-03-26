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Ученые разработали технологию, которая ускоряет работу компьютеров в сотню раз

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Ученые разработали новую технологию ускорения компьютера
Ученые разработали новую технологию ускорения компьютера / dut.edu.u

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме представили технологию, которая, по их словам, может ускорить работу компьютеров в 100 раз.

Об этом пишет Naked Science.

Как объясняют ученые, с развитием кремниевой фотоники появилась возможность встроить флеш-память в фотонные устройства. Сейчас уже работают фотонные устройства на основе микросхем – микрорезонаторов, но их свойства очень ограничены.

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Поэтому они объединили энергозависимую флэш-память с кремниевыми фотонными схемами и создали технологию, которая может ускорить работу компьютеров в 100 раз.

Новую разработку команда ученых уже продемонстрировала на структуре MONOS (металл-оксид-нитрид-оксид-кремний).

"Наше открытие поможет создать новые, более мощные беспроводные устройства, которые смогут передавать данные со значительно возросшими скоростями. В мире высоких технологий они будут весомым преимуществом", – об этом сказал руководитель исследовательской группы в Еврейском университете в Иерусалиме доктор Уриэль Леви.

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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