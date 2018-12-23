Ученые разработали вакцину от СПИДа

Калифорнийские исследователи установили в организме приматов те области, которые поражает ВИЧ, и научили иммунную систему животных выделять антитела для атаки этих областей.

Об этом сообщает Калифорнийский исследовательский центр Scripps Research.

Читайте также: Как вылечить ВИЧ: новации ученых в поисках лекарства

Ученые пытались заставить организм приматов самостоятельно вырабатывать антитела для борьбы с ВИЧ.

"Мы обнаружили, что нейтрализующие антитела, которые стимулировала вакцинация, оказались способны защитить животных от вирусов, которые были похожи на ВИЧ", – заявил Деннис Бертон, сотрудник Международной инициативы по разработке вакцин против СПИДа.



Иммунитет макак смог побороть ВИЧ

Группу приматов заразили специально разработанной версией ВИЧ, которая имеет похожую структуру, что и вирус человека. Часть исследуемых животных оказалась способна продуцировать достаточный уровень нейтрализующих антител, чтобы предупредить инфекцию. На человеке вакцину еще не тестировали.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.