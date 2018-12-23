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      Ученые разработали вакцину от СПИДа

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      Ученые изобрели вакцину от СПИДа
      Ученые изобрели вакцину от СПИДа / kunews.knu.ua

      Калифорнийские исследователи установили в организме приматов те области, которые поражает ВИЧ, и научили иммунную систему животных выделять антитела для атаки этих областей.

      Об этом сообщает Калифорнийский исследовательский центр Scripps Research.

      Читайте также: Как вылечить ВИЧ: новации ученых в поисках лекарства

      Ученые пытались заставить организм приматов самостоятельно вырабатывать антитела для борьбы с ВИЧ.

      "Мы обнаружили, что нейтрализующие антитела, которые стимулировала вакцинация, оказались способны защитить животных от вирусов, которые были похожи на ВИЧ", – заявил Деннис Бертон, сотрудник Международной инициативы по разработке вакцин против СПИДа.

      Вакцина від ВІЛ
      Иммунитет макак смог побороть ВИЧ

      Группу приматов заразили специально разработанной версией ВИЧ, которая имеет похожую структуру, что и вирус человека. Часть исследуемых животных оказалась способна продуцировать достаточный уровень нейтрализующих антител, чтобы предупредить инфекцию. На человеке вакцину еще не тестировали.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Наука Вакцина ВИЧ СПИД
      Источник: 24 Канал
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