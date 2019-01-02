Ученые разрушили еще один миф об алкоголе

Ученые из Швейцарии провели эксперимент и обнаружили, что крепкий алкоголь не помогает лучше переваривать пищу, а наоборот – тормозит нервы, которые способствуют работе желудка.

Эксперимент ученые провели в 2010 году с участием 20 взрослых людей, пишет Der Spiegel.

Читайте также: Как избавиться от похмелья: советы медиков

Участники съели сырное фондю 32% жирности, после чего их разделили на 4 группы. В первой группе люди запивали блюдо черных чаем, во второй 300 мг вина, третьи выпили крепкий алкоголь, а четвертую группу угостили водой.

Исследование показало, что чем больше алкоголя выпили участники, тем медленнее работал желудок. Вино способствовало тому, чтобы желудок быстрее освобождался от блюда, а вот крепкий алкоголь тормозил эти процессы. По догадкам ученых, алкоголь, вероятно, блокировал нервы, которые способствуют работе желудка.

И ученые отмечают, что существуют некоторые виды крепкого алкоголя, которые способствуют пищеварению: херес (Sherry), портвейн, пильзенское пиво и некоторые сорта просекко. Все потому, что они содержат горькие вещества, которые способствуют выделению кислоты для улучшения пищеварения в желудке.

Один из авторов Кристиан Принц (Christian Prinz) считает, что здоровая печень женщин может переварить до 30 грамм алкоголя, печень мужчин – максимум 50 грамм. Он добавил, что в 330 миллилитрах пива содержится 13 грамм алкоголя, 200 миллилитрах вина и 100 миллилитрах хереса – 16 грамм, а в 20 миллилитрах виски – 7 граммов алкоголя".

Также ученые советуют прогуляться после приема пищи, чтобы улучшить пищеварение.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.