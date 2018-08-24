За последнее время пищевое кокосовое масло стало очень популярным, особенно у поклонников кето-диеты и палеолитической диеты.

Частично повлияли на это рекомендации известных лиц, однако эксперты по питанию отмечают, что этот продукт является опасным, говорится в исследовании Гарвардского университета.

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Профессор университета Карин Михельс отмечает, что кокосовое масло содержит 80-90% насыщенного жира, который повышает уровень холестерина в организме, а с ним – и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление этого продукта приводит к возникновению опухолей.

Ученые развенчали миф о пользе кокосового масла

То есть, насыщенного жира содержится в нем вдвое больше, чем в сале, и на 60% больше, чем в говядине.

Ученый назвал кокосовое масло "чистым ядом" из-за широкого и обильного потребления и содержания в нем так называемого "вредного" холестерина.

Употреблять кокосовое масло можно, однако в очень малых количествах.

Но в целом эксперты рекомендуют употреблять продукты и масла, богатые ненасыщенными жирами, так называемым "хорошим" холестерином. Это может быть оливковое масло или подсолнечное масло.

Ученый назвала кокосовое масло "чистым ядом"

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