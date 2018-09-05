Ученые развенчали миф о пользе популярного обезболивающего

Для профилактики сердечных заболеваний популярное обезболивающее – аспирин – практически неэффективно для некоторых пациентов при длительном употреблении.

Таковы выводы исследования, которое провели в Бостоне (США), пишет CBS.

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Некоторые врачи советуют пациентам, перенесшим инфаркты, инсульты или другие болезни сердца, каждый день употреблять небольшое количество аспирина. Эффективность этого доказана, а вот то, что ежедневный прием может предотвратить начальные осложнения в работе сердца – нет.

В исследовании приняли участие 12 тысяч людей, которые имели такие болезни сердца, как повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина. Все добровольцы имели такую привычку как курение.

Результаты исследования показывают, что низкодозированный аспирин (100 мг в день) помогает предотвратить повторные сердечные приступы и инсульты, но почти не влияет на риск возникновения первых случаев у тех, кто ранее не имел таких проблем. При этом он никак не помогает курильщикам и людям с хроническими заболеваниями, гипертоникам и диабетикам.

Аспирин не помогает курильщикам и людям с хроническими заболеваниями

К тому же, последним препарат противопоказан, поскольку это чревато риском серьезного желудочного, кишечного, носового кровотечения, диспепсии, рефлюкса или болей в животе. Не помогает исправить ситуацию и параллельный прием рыбьего жира. Аспирин также эффективен в предотвращении рака.

К слову, ученые выяснили, что ежедневное употребление аспирина практически вдвое увеличивает риск развития меланомы (рака кожи) у мужчин.

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