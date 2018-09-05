12:13
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    24°C 17°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ученые развенчали миф о пользе популярного обезболивающего

286 Читати новину українською
Ученые развенчали миф о пользе аспирина
Ученые развенчали миф о пользе аспирина / rd.com

Для профилактики сердечных заболеваний популярное обезболивающее – аспирин – практически неэффективно для некоторых пациентов при длительном употреблении.

Таковы выводы исследования, которое провели в Бостоне (США), пишет CBS.

Читайте также: Нужно ли верить в эффект плацебо: объяснения Супрун

Некоторые врачи советуют пациентам, перенесшим инфаркты, инсульты или другие болезни сердца, каждый день употреблять небольшое количество аспирина. Эффективность этого доказана, а вот то, что ежедневный прием может предотвратить начальные осложнения в работе сердца – нет.

В исследовании приняли участие 12 тысяч людей, которые имели такие болезни сердца, как повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина. Все добровольцы имели такую привычку как курение.

Результаты исследования показывают, что низкодозированный аспирин (100 мг в день) помогает предотвратить повторные сердечные приступы и инсульты, но почти не влияет на риск возникновения первых случаев у тех, кто ранее не имел таких проблем. При этом он никак не помогает курильщикам и людям с хроническими заболеваниями, гипертоникам и диабетикам.

Аспірин не допомагає курцям і людям з хронічними захворюваннями

Аспирин не помогает курильщикам и людям с хроническими заболеваниями

К тому же, последним препарат противопоказан, поскольку это чревато риском серьезного желудочного, кишечного, носового кровотечения, диспепсии, рефлюкса или болей в животе. Не помогает исправить ситуацию и параллельный прием рыбьего жира. Аспирин также эффективен в предотвращении рака.

К слову, ученые выяснили, что ежедневное употребление аспирина практически вдвое увеличивает риск развития меланомы (рака кожи) у мужчин.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Лекарства Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Зміна влади у "ДНР": чи посилиться війна?
сегодня, 12:07 Зміна влади у "ДНР": чи посилиться війна?
Олексій Чибісов
Показуха для президента, або трохи фактів про візит Порошенка на Миколаївщину
сегодня, 11:00 Показуха для президента, або трохи фактів про візит Порошенка на Миколаївщину
Тетяна Мартинюк
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
100-летие "красного террора": списки жертв репрессий до сих пор пополняются новыми именами
сегодня, 09:59 100-летие "красного террора": списки жертв репрессий до сих пор пополняются новыми именами
Марина Молька
Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
сегодня, 09:01 Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
1251
Секс может лечить – практические советы от медиков
 22 сентября 2016 , 01:00 4
Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
 30 апреля , 16:31
Впервые в мире хирурги провели сложную операцию на мужских половых органах
 24 апреля , 15:40
6 основных признаков болезни Альцгеймера
 24 августа , 19:23
Какие люди более склонны заразиться гриппом
 6 августа , 12:25
Экзема у младенцев: правила ухода и гигиены
 21 августа , 19:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук