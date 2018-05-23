Ученые сделали сенсационное открытие в одном из витаминов

Ученые Кентского университета выяснили, что растения абсорбируют витамин B12 – в частности его нашли в кресс-салате.

Об этом сообщает говорится в докладе ученых, опубликованнои в журнале Cell Chemical Biology.

Ранее наука считала, что витамин B12 в так называемых высших растениях не накапливается. Однако исследователи выяснили, что определенные растения способны абсорбировать В12 из среды роста.

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В частности, кресс-салат аккумулирует этот витамин в листьях. Вероятно, что некоторые другие растения также могут насыщаться B12 с удобренной почвы (органическое фермерство).

Это открытие может быть важным, как способ решения глобальной проблемы обеспечения питательной вегетарианской диеты, поскольку мир все больше отказывается от мяса,

– зазанчилы исследователи в заключении.