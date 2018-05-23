06:26
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Ученые сделали сенсационное открытие в одном из витаминов

149 Читати новину українською
В12 нашли в кресс-салате
В12 нашли в кресс-салате / Unsplash

Ученые Кентского университета выяснили, что растения абсорбируют витамин B12 – в частности его нашли в кресс-салате.

Об этом сообщает говорится в докладе ученых, опубликованнои в журнале Cell Chemical Biology.

Ранее наука считала, что витамин B12 в так называемых высших растениях не накапливается. Однако исследователи выяснили, что определенные растения способны абсорбировать В12 из среды роста.

Читайте также: Названы продукты, через которые мы толстеем и худеем

В частности, кресс-салат аккумулирует этот витамин в листьях. Вероятно, что некоторые другие растения также могут насыщаться B12 с удобренной почвы (органическое фермерство).

Это открытие может быть важным, как способ решения глобальной проблемы обеспечения питательной вегетарианской диеты, поскольку мир все больше отказывается от мяса,
– зазанчилы исследователи в заключении.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 22 мая: Новое отравление газом детей в школе, Онищенко-президент и Кремль
22 мая, 22:54 Главные новости 22 мая: Новое отравление газом детей в школе, Онищенко-президент и Кремль
242
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 мая, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 668
SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
22 мая, 20:01 SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
Яніна Ткачук 434
Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
22 мая, 19:07 Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
Євгенія Мазур 144
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
22 мая, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1947
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук