Ученые сделали важное открытие о шашлыке
Потребление в пищу мяса, прожаренного на открытом огне, может привести к развитию гипертонии.
Соответствующие исследования проводили ученые из Гарвардского университета.
В исследовании они сравнили людей, которые ели прожаренное на открытом огне мясо более 15 раз в месяц и менее 4-х раз в месяц.
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Ученые выяснили, что у лиц из первой группы риск развития гипертонии был на 17% выше, чем у людей из второй группы.
Кроме того, как отметили ученые, приготовления мяса при высоких температурах может привести к появлению нескольких побочных соединений. Они могут вызвать окислительный стресс, воспаление и резистентность к инсулину.
Источник: 24 Канал
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