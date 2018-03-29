Ученые сделали важное открытие о шашлыке

Потребление в пищу мяса, прожаренного на открытом огне, может привести к развитию гипертонии.

Соответствующие исследования проводили ученые из Гарвардского университета.

В исследовании они сравнили людей, которые ели прожаренное на открытом огне мясо более 15 раз в месяц и менее 4-х раз в месяц.

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Ученые выяснили, что у лиц из первой группы риск развития гипертонии был на 17% выше, чем у людей из второй группы.

Кроме того, как отметили ученые, приготовления мяса при высоких температурах может привести к появлению нескольких побочных соединений. Они могут вызвать окислительный стресс, воспаление и резистентность к инсулину.