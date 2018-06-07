Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали искусственный интеллект с психическими отклонениями. Ученые утверждают, что не планировали создание психопата, а только позволяли ему делать выбор в определенных ситуациях.

Об этом говорится на официальном сайте MIT.

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MIT Media Lab создали Нормана (именно такое название получил искусственный интеллект) для того, чтобы исследовать, как "случайность" может направить обучение нейросети не по плану, и изучить этот процесс. Стоит отметить, что Норман делает подписи к картинкам в интернете и для этого использует метод глубокого машинного обучения, который генерирует текстовое описание изображения.



Искусственный интеллект проверили на чернильных тестах Роршаха (где нужно рассказать о том, какие ассоциации вызывают чернильные пятна) и сравнили описание Нормана с ответами пациентов-психопатов, и они оказались похожими. Там где стандартный искусственный интеллект видит "группу птиц, сидящих на ветке дерева", Норман описывает картинку как "умер человек" и таких примеров много.



Исследователи не специально создали Нормана с психическими отклонениями, они лишь позволяли ему делать свой выбор в определенных ситуациях. Группа ученых подчеркивает, какая опасность может возникнуть, если в алгоритм попадут "неправильные" данные.

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