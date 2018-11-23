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      Ученые смогли остановить старение

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      Ученые изобрели вещество, которое продлевает жизнь
      Ученые изобрели вещество, которое продлевает жизнь / politeka.net

      Ученые изобрели вещество, которое регенерирует мышечные ткани и имеет омолаживающий эффект на весь организм.

      Об этом говорится в исследовании ученых Питтсбургского университета, сообщает MedicalXpress.

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      Во время эксперимента над мышами им давали раствор митохондриального препарата SS-31. После его применения наблюдалась повышенная регенерация мышечной ткани.

      via GIPHY

      Кроме того, белок клото оказывал омолаживающий эффект на организм, если его вводили в виде инъекции. На здоровых и молодых мышей средство никакого влияния не оказывало.

      Известно, что повышенная активность белка клото увеличивает продолжительность жизни экспериментальных животных, а дефицит молекулы провоцирует быстрое старение.


      Шаг к победе над старением

      По словам ученых, этот метод поможет восстановлению пожилых людей, которые пережили травму или операцию на мышцах.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования наука Долголетия
      Источник: 24 Канал
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