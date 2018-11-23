Ученые смогли остановить старение
Ученые изобрели вещество, которое регенерирует мышечные ткани и имеет омолаживающий эффект на весь организм.
Об этом говорится в исследовании ученых Питтсбургского университета, сообщает MedicalXpress.
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Во время эксперимента над мышами им давали раствор митохондриального препарата SS-31. После его применения наблюдалась повышенная регенерация мышечной ткани.
Кроме того, белок клото оказывал омолаживающий эффект на организм, если его вводили в виде инъекции. На здоровых и молодых мышей средство никакого влияния не оказывало.
Известно, что повышенная активность белка клото увеличивает продолжительность жизни экспериментальных животных, а дефицит молекулы провоцирует быстрое старение.
Шаг к победе над старением
По словам ученых, этот метод поможет восстановлению пожилых людей, которые пережили травму или операцию на мышцах.
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