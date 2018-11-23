Ученые смогли остановить старение

Ученые изобрели вещество, которое регенерирует мышечные ткани и имеет омолаживающий эффект на весь организм.

Об этом говорится в исследовании ученых Питтсбургского университета, сообщает MedicalXpress.

Читайте также: Какое питание способствует долголетию

Во время эксперимента над мышами им давали раствор митохондриального препарата SS-31. После его применения наблюдалась повышенная регенерация мышечной ткани.

Кроме того, белок клото оказывал омолаживающий эффект на организм, если его вводили в виде инъекции. На здоровых и молодых мышей средство никакого влияния не оказывало.

Известно, что повышенная активность белка клото увеличивает продолжительность жизни экспериментальных животных, а дефицит молекулы провоцирует быстрое старение.



Шаг к победе над старением

По словам ученых, этот метод поможет восстановлению пожилых людей, которые пережили травму или операцию на мышцах.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.