Ученые сообщили, что произойдет с Солнцем после его гибели

По подсчетам ученых, на завершающем этапе своего существования Солнце может превратиться в планетарную туманность.

Об этом сообщает Science Alert.

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Согласно последним исследованиям, Солнце превратится в планетарную туманность. Это произойдет в случае сброса светилом своей внешней оболочки, что ранее и предполагали ученые.

Результаты компьютерного моделирования подтвердили, что жизнь Солнца и 90% других звезд завершится планетарной туманностью. При этом обнаженное ядро превратится в белого карлика.

Туманность Кошачий глаз

В таком виде Солнце просуществует еще 10 тысяч лет, после чего ядро начнет уменьшать свою температуру и терять яркость. А через десятки миллиардов лет появится черный карлик, который не будет совсем излучать видимый свет.