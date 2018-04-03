Ученые сообщили, когда искусственный интеллект сможет заменить людей

По словам ученых, уже через 10-15 лет всех операторов, которые занимаются обработкой данных, заменят сложными вычислительными машинами, обладающими искусственным интеллектом.

Об этом сообщает GFS.

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Директор направления информационных исследований Фонда перспективных исследований России Сергей Габрук сообщил, что уже сейчас специалисты способны создать системы искусственного интеллекта, которые не только не уступают человеку в эффективности решения различных задач, но и превосходят его в этом. По словам ученого, уже в течение 10-15 лет благодаря искусственному интеллекту можно будет заменить людей-операторов, которые в своей работе пользуются собственными природными возможностями, которые они развивали в процессе эволюции.

Эксперт также отметил, что в настоящее время системы искусственного интеллекта догнали человека в задачах распознавания разговорной речи, лица, а также распознавания и выделения различных объектов на фоне изображений с достаточно сложным фоном.