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Ученые совершили прорыв в изучении Марса

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На Марсе нашли воду в жидком состоянии
На Марсе нашли воду в жидком состоянии / tehnot.com

Исследователи обнаружили под южным полюсом Марса водоем диаметром около 20 километров и глубиной до одного метра.

Об этом сообщает "Медуза".

Свой вывод ученые сделали после изучения радиолокационных данных радара MARSIS, установленного на зонде Mars Express.

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Это будет первым случаем находки на Марсе устойчивого скопления жидкой воды. Впрочем находку еще предстоит окончательно подтвердить.

К этому исследователям неоднократно удавалось найти на Марсе лед, впрочем воды в жидком состоянии они не находили.

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Теги: LifeStyle Техно Марс Космос
Источник: 24 Канал
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