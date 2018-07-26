Ученые совершили прорыв в изучении Марса
Исследователи обнаружили под южным полюсом Марса водоем диаметром около 20 километров и глубиной до одного метра.
Об этом сообщает "Медуза".
Свой вывод ученые сделали после изучения радиолокационных данных радара MARSIS, установленного на зонде Mars Express.
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Это будет первым случаем находки на Марсе устойчивого скопления жидкой воды. Впрочем находку еще предстоит окончательно подтвердить.
К этому исследователям неоднократно удавалось найти на Марсе лед, впрочем воды в жидком состоянии они не находили.
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Источник: 24 Канал
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