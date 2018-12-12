13:57
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Ученые создали гель, который поможет вылечить рак

      83 Читати новину українською
      Ученые создали гель, который останавливает метастазы
      Ученые создали гель, который останавливает метастазы / vz.kiev.ua

      Калифорнийские ученые создали гель в форме спрея, который необходимо использовать во время операций по удалению опухолей, его состав предотвращает появление метастазов. Это происходит за счет того, что гель стимулирует работу иммунной системы.

      Результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале Вiocentury.

      Читайте также: Ученые назвали неожиданную причину развития рака груди

      Авторы новой разработки, сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, нашли способ сделать хирургическое удаление раковых образований эффективным, не допуская развития метастазов.

      В состав созданного геля входят частицы из карбоната кальция, содержащие антитела против белка CD47, который является защитником опухолей: он мешает иммунным клеткам распознать и уничтожать злокачественные опухоли. Его блокировка позволяет иммунной системе эффективно бороться с новообразованиями и предотвращать их метастазирование.

      ANTI-CD47
      Белок CD47, который тормозит иммунную систему в борьбе с раком

      Гель протестировали на мышах, которым удаляли меланому (рак кожи). Исследователи смогли убедиться в том, что созданный ими гель останавливает повторный рост раковых клеток, сохранившихся после операции – причем не только на месте применения, но и в целом в организме. Эксперимент показал, что гель, созданный для борьбы с метастазами, не имеет токсического воздействия на здоровые ткани и клетки.

      Новинку еще продолжат испытывать, чтобы определиться с нужной концентрацией. После этого ученые намерены осуществить клинические испытания с участием людей.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение наука Онкозаболевания Медицина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сегодня , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 276
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сегодня , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 661
      Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      сегодня , 08:40 Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      Ольга Черненко 1766
      Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
      сегодня , 08:00 Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
      Ігор Саджениця 384
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      11 декабря , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 2442
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы
       5 декабря , 14:40
      Из-за чего возникает ячмень на глазу: объяснение врача
       9 октября , 13:24
      Как каннабис помогает лечить рак: ответ ученых
       22 июля , 07:19
      Что такое ларингит и из-за чего он возникает
       сегодня , 15:27
      Как не допустить развитие ларингита
       15 декабря , 19:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук