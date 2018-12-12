Ученые создали гель, который поможет вылечить рак

Калифорнийские ученые создали гель в форме спрея, который необходимо использовать во время операций по удалению опухолей, его состав предотвращает появление метастазов. Это происходит за счет того, что гель стимулирует работу иммунной системы.

Результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале Вiocentury.

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Авторы новой разработки, сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, нашли способ сделать хирургическое удаление раковых образований эффективным, не допуская развития метастазов.

В состав созданного геля входят частицы из карбоната кальция, содержащие антитела против белка CD47, который является защитником опухолей: он мешает иммунным клеткам распознать и уничтожать злокачественные опухоли. Его блокировка позволяет иммунной системе эффективно бороться с новообразованиями и предотвращать их метастазирование.



Белок CD47, который тормозит иммунную систему в борьбе с раком

Гель протестировали на мышах, которым удаляли меланому (рак кожи). Исследователи смогли убедиться в том, что созданный ими гель останавливает повторный рост раковых клеток, сохранившихся после операции – причем не только на месте применения, но и в целом в организме. Эксперимент показал, что гель, созданный для борьбы с метастазами, не имеет токсического воздействия на здоровые ткани и клетки.

Новинку еще продолжат испытывать, чтобы определиться с нужной концентрацией. После этого ученые намерены осуществить клинические испытания с участием людей.

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