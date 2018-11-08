Ученые создали гель, заживляющий раны без рубцов

Китайские ученые разработали уникальный гидрогель на основе белка серицина, способный заживлять раны и не оставлять после себя следа.

Результаты исследования ученых из Хуачжунского университета науки и технологии опубликована в журнале Biomaterial Science.

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В основе геля – протеина шелка. Это средство хорошо прирастает к клеткам и особо не вызывает реакции иммунной системы.

Исследователи отмечают, что он также имеет механические свойства. Они объяснили, что гель залечивает раны без шрамов, гель подавляет воспаление и стимулирует развитие новых кровяных сосудов.

Гель также способен регулировать факторы роста TGF-β, направляя стволовые клетки к месту повреждения. А это активизирует рост не рубцовой кожи, а новой.

Специалисты убеждены, что белки, которые содержатся в шелке, имеют естественную биоактивность. Это связано с тем, что состав аминокислот шелка схож с составом аминокислот человеческой кожи. Гель не дает бактериям попасть в рану, благодаря чему она может зажить быстрее, чем обычно.

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