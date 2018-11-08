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      Ученые создали гель, заживляющий раны без рубцов

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      Ученые создали гель, заживляющий раны без рубцов
      Ученые создали гель, заживляющий раны без рубцов / nearsay.com

      Китайские ученые разработали уникальный гидрогель на основе белка серицина, способный заживлять раны и не оставлять после себя следа.

      Результаты исследования ученых из Хуачжунского университета науки и технологии опубликована в журнале Biomaterial Science.

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      В основе геля – протеина шелка. Это средство хорошо прирастает к клеткам и особо не вызывает реакции иммунной системы.

      Исследователи отмечают, что он также имеет механические свойства. Они объяснили, что гель залечивает раны без шрамов, гель подавляет воспаление и стимулирует развитие новых кровяных сосудов.

      Гель также способен регулировать факторы роста TGF-β, направляя стволовые клетки к месту повреждения. А это активизирует рост не рубцовой кожи, а новой.

      Специалисты убеждены, что белки, которые содержатся в шелке, имеют естественную биоактивность. Это связано с тем, что состав аминокислот шелка схож с составом аминокислот человеческой кожи. Гель не дает бактериям попасть в рану, благодаря чему она может зажить быстрее, чем обычно.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Лечение
      Источник: 24 Канал
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