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Ученые создали электронную "кожу", которая сама восстанавливается

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Кадр из фильма Ex Machina
Кадр из фильма Ex Machina / Фото из открытых источников

Группа инженеров создала эластичный материал с электронной начинкой, который может самостоятельно восстанавливать свои схемы после повреждения.

Об этом сообщает портал hi-tech.ua.

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Новая электронная "кожа" состоит из капель жидкого металла, которые размещены на материале, похожем по составу на резину. Он может сгибаться, растягиваться и складываться. Следует отметить, что резиновая прокладка не может сама себя починить, функция "самовосстановления" скорее касается микросхем. То есть, когда схемы повреждены, металл высвобождается и немедленно создает новые связи взамен старых. Это и позволяет робокоже функционировать даже тогда, когда она получила механические повреждения.

Електронна
Электронная "кожа" сможет самостоятельно восстанавливаться

Инженеры, которые разработали материал, надеются, что их изобретение поможет создавать все более совершенных роботов, а также облегчит взаимодействие между роботами и человеком. Подобные материалы сделают машины невероятно долговечными, и они смогут не бояться агрессивного воздействия окружающей среды. Кроме того, электронная кожа может быть использована для создания практичных, износостойких протезов нового поколения.

Теги: Техно робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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