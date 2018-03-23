Ученые создали нового робота-рыбу для исследования подводного мира

Изобретатели из США разработали новый способ исследования подводного мира. Теперь ученые смогут фиксировать поведение фауны без риска напугать животных.

Об этом сообщает журнал Science Robotics.

Ученые из Массачусетского технологического института поставили себе цель создать аппарат, который не отпугивал бы подводных жителей. Дело в том, что их поведение меняется в присутствии людей. Разработчики также отметили, что все предыдущие модели подобных аппаратов создавали сильный шум и турбулентность, что отпугивало морских животных. Также ввиду того, что в воде плохо распространяется радиосигнал, устройства приходилось объединять с оператором с помощью кабеля.

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Новая разработка перемещается в воде почти как настоящая рыба, и даже шевелит хвостом. Объект может передвигаться в любом направлении благодаря горизонтальным плавникам и модулю контроля плавучести.

Робот оснащен встроенной камерой для видеозаписи. Им можно управлять с помощью акустических сигналов с операторского пульта. Отмечается, что аппарат уходил от оператора на расстояние более 20 метров, при этом доля успешно принятых сигналов составила 97%.

Испытания нового робота-рыбы – смотрите видео.

Испытания робота-рыбы были проведены на коралловом рифе у острова Фиджи. В ходе исследований было установлено, что рыбы не боятся работа и позволяют ему близко подплывать к себе.