11:28
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
  • понедельник
    3°C -10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Ученые создали нового робота-рыбу для исследования подводного мира

62 Читати новину українською
Старшая модель робота-рыбы
Старшая модель робота-рыбы / Фото из открытых источников

Изобретатели из США разработали новый способ исследования подводного мира. Теперь ученые смогут фиксировать поведение фауны без риска напугать животных.

Об этом сообщает журнал Science Robotics.

Ученые из Массачусетского технологического института поставили себе цель создать аппарат, который не отпугивал бы подводных жителей. Дело в том, что их поведение меняется в присутствии людей. Разработчики также отметили, что все предыдущие модели подобных аппаратов создавали сильный шум и турбулентность, что отпугивало морских животных. Также ввиду того, что в воде плохо распространяется радиосигнал, устройства приходилось объединять с оператором с помощью кабеля.

Читайте также: Робот украинца завоевал "серебро" на международных соревнованиях по робототехнике

Новая разработка перемещается в воде почти как настоящая рыба, и даже шевелит хвостом. Объект может передвигаться в любом направлении благодаря горизонтальным плавникам и модулю контроля плавучести.

Робот оснащен встроенной камерой для видеозаписи. Им можно управлять с помощью акустических сигналов с операторского пульта. Отмечается, что аппарат уходил от оператора на расстояние более 20 метров, при этом доля успешно принятых сигналов составила 97%.

Испытания нового робота-рыбы – смотрите видео.

Испытания робота-рыбы были проведены на коралловом рифе у острова Фиджи. В ходе исследований было установлено, что рыбы не боятся работа и позволяют ему близко подплывать к себе.

Теги: Новости США Техно робототехника Искусственный интеллект мир животных
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Історія газових війн України: коли все почалося та чим закінчиться
сегодня, 11:00 Історія газових війн України: коли все почалося та чим закінчиться
Віталій Дейнега 86
Любимые ведущие прогноза погоды: аппетитные полушария и декольте до пупка
сегодня, 09:10 Любимые ведущие прогноза погоды: аппетитные полушария и декольте до пупка
Настя Сукач 1197
За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
сегодня, 08:38 За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
Олексій Чибісов 975
Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
22 марта, 23:05 Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
Ольга Бродська 4356
22 марта, 22:01 "Уроки Савченко": що має засвоїти країна?
Микола Давидюк 2614
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук