Ученые создали новый метод терапии, который убивает рак за считанные секунды

Специалисты Стэнфордского университета разработали новый революционный метод лучевой терапии, что позволяет значительно сократить время облучения раковых опухолей. Новый метод способен убивать рак за секунды.

Об этом сообщает Eurek Alert.

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Созданный метод воздействия на раковые клетки получил название PHASER, в основу этого ноу-хау легла физика высоких энергий. Ученые рассказали о том, что использование этого вида лучевой терапии позволит онкобольным проходить всего 2-3 сеанса лучевой терапии, при этом сам сеанс продлится считанные секунды. Сегодня при лечении рака пациенты проводят под облучением по несколько минут.



Новый метод лечения рака эффективен и безопасен

Лучевая терапия – один из самых эффективных методов борьбы с раком, однако она также повреждает здоровые ткани, что грозит многочисленными побочными реакциями. Разработчики добавили, что новая методика обеспечивает очень точное действие луча, не убивая здоровые клетки, которые соседни с раковыми.

Ожидается, что действующая система готова к клиническим испытаниям и появится в течение ближайших 3-5 лет.

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