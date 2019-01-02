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      Ученые создали новый метод терапии, который убивает рак за считанные секунды

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      Новый вид лучевой терапии
      Новый вид лучевой терапии / oncoportal.net

      Специалисты Стэнфордского университета разработали новый революционный метод лучевой терапии, что позволяет значительно сократить время облучения раковых опухолей. Новый метод способен убивать рак за секунды.

      Об этом сообщает Eurek Alert.

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      Созданный метод воздействия на раковые клетки получил название PHASER, в основу этого ноу-хау легла физика высоких энергий. Ученые рассказали о том, что использование этого вида лучевой терапии позволит онкобольным проходить всего 2-3 сеанса лучевой терапии, при этом сам сеанс продлится считанные секунды. Сегодня при лечении рака пациенты проводят под облучением по несколько минут.

      Новий метод променевої терапії
      Новый метод лечения рака эффективен и безопасен

      Лучевая терапия – один из самых эффективных методов борьбы с раком, однако она также повреждает здоровые ткани, что грозит многочисленными побочными реакциями. Разработчики добавили, что новая методика обеспечивает очень точное действие луча, не убивая здоровые клетки, которые соседни с раковыми.

      Ожидается, что действующая система готова к клиническим испытаниям и появится в течение ближайших 3-5 лет.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Онкозаболевания Лечение
      Источник: 24 Канал
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