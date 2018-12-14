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      Ученые создали пломбу, которая может восстанавливать зубы

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      Ученые создали пломбу, которая может восстанавливать зубы
      Ученые создали пломбу, которая может восстанавливать зубы / sedateme.com

      Ученые из Ноттингемского и Гарвардского университета изобрели уникальную пломбу, которая способна не только закрывать дыры в зубе, но и восстанавливать его фактуру.

      Об этом сообщает Newsweek.

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      Пломба содержит клетки, которые стимулируют рост дентина – костного материала, из которого состоит большая часть зуба.

      По убеждению ученых, это большой шаг вперед в лечении заболеваний зубов.

      Научный сотрудник Ноттингемского университета Адам Целиз объясняет, что сегодня доступны стоматологические наполнители, которые ядовиты для клеток, соответственно, они несовместимы с тканями пульпы.

      Исследователи отмечают, что новый синтетический биоматериал можно размещать в непосредственном контакте с тканями пульпы.

      Вчені створили пломбу, яка може відновлювати зуби
      Ученые создали пломбу, которая может восстанавливать зубы

      Изобретение получило приз от Королевского общества химии. Судьи назвали его "новой парадигмой стоматологических процедур".

      Сейчас ученые ищут партнеров-производителей, которые помогли бы создавать этот наполнитель и делать его доступным.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Стоматология
      Источник: Здоров'я 24
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