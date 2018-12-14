Ученые из Ноттингемского и Гарвардского университета изобрели уникальную пломбу, которая способна не только закрывать дыры в зубе, но и восстанавливать его фактуру.

Об этом сообщает Newsweek.

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Пломба содержит клетки, которые стимулируют рост дентина – костного материала, из которого состоит большая часть зуба.

По убеждению ученых, это большой шаг вперед в лечении заболеваний зубов.

Научный сотрудник Ноттингемского университета Адам Целиз объясняет, что сегодня доступны стоматологические наполнители, которые ядовиты для клеток, соответственно, они несовместимы с тканями пульпы.

Исследователи отмечают, что новый синтетический биоматериал можно размещать в непосредственном контакте с тканями пульпы.



Ученые создали пломбу, которая может восстанавливать зубы

Изобретение получило приз от Королевского общества химии. Судьи назвали его "новой парадигмой стоматологических процедур".

Сейчас ученые ищут партнеров-производителей, которые помогли бы создавать этот наполнитель и делать его доступным.

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