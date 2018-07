Ученые из Университета Вайоминга изобрели препарат от ожирения, в основе которого есть капсаицин – компонент, что оказывает острый вкус перца чили.

Средство уже успешно опробовали на мышах, говорится на ежегодных собраниях Общества по изучению пищевого поведения (Society for the Study of Ingestive Behavior) во Флориде.

Препарат назвали метабоцином, он способен взаимодействовать с рецептором TRPV1 – белок, который известен как часть систем регуляции температуры тела и восприятия боли, в том числе жжения, вызванного капсаицином.

Компонент средства метабоцина активирует этот рецептор, таким образом влияет на клетки белой жировой ткани. Под влиянием капсаицина белая ткань начинает превращаться на бурую жировую ткань, что позволяет сжигать жир.

Метабоцин испытали на мышах, которых кормили высококалорийной пищей. Он не заставил мышей употреблять меньшее количество пищи, однако сдерживал набор лишнего веса. Метабоцин препятствовал увеличению уровня глюкозы, аланинаминотрансферазы (белкового фермента) и холестерина в крови – при ожирении концентрация этих веществ в крови повышается.



Ученые создали препарат от ожирения

Препарат не вызвал у грызунов заметных побочных эффектов.

Однако ученые отмечают, что острую пищу, которая приправлена перцем чили, нельзя считать отдельным средством от ожирения.

