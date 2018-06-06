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Ученые создали вакцину от известных штаммов ВИЧ

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Ученые создали вакцину от известных штаммов ВИЧ
Ученые создали вакцину от известных штаммов ВИЧ / moyezdorovya.com.ua

Вирусологам из США удалось создать экспериментальную вакцину, что прививает иммунитет к 30% известным штаммам вируса иммунодефицита человека. Эффективность вакцины уже протестировали на мышах и макаках.

Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Medicine

"Мои коллеги нашли "ахиллесову пяту" в структуре вируса, что позволило им создать новую и потенциально очень сильную вакцину. Это исследование станет первым шагом на пути к созданию безопасной и надежной методики защиты от ВИЧ", – заявил директор Национального института по изучению аллергий и инфекций в Бетесде (США) Энтони Фауч.

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Так называемым "ключом" к созданию новой вакцины стало открытие необычного антитела в крови одного из носителей вируса, что получило имя N123-VRC34.

Сейчас ученые продолжают модифицировать структуру белков, надеясь повысить эффективность прививки, и ищут новые антитела, взаимодействующие с белком вируса gp41. Со слов ученых, первая версия вакцины начнет проходить клинические испытания во второй половине следующего года.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина исследования Лечение ВИЧ
Источник: 24 Канал
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