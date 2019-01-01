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      Ученые создали вакцину от ожирения

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      Ученые создали вакцину от лишнего веса
      Ученые создали вакцину от лишнего веса / belnovosti.by

      Ученые из Университета Копенгагена в Дании выяснили, что белок интерлейкин 6 (IL-6), который может действовать как противовоспалительный, может работать как пусковой механизм для процесса сжигания большого количества подкожного жира.

      Об этом сообщает сайт университета.

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      Исследователи выяснили, что синтез этого белка в организме значительно увеличивается во время физических нагрузок. На основе этих данных ученые разработали препарат, одна инъекция которого может "обмануть" организм и заставить клетки и мышцы тела активно избавляться от подкожного жира.


      Препарат поможет сжигать жир без физических нагрузок

      Ученые отмечают, что после испытаний вакцины от ожирения на людях можно будет похудеть, не вставая при этом с дивана.

      Особенность такой вакцины заключается в том, что IL-6 является своеобразным энергетическим регулятором и может "по команде" перенаправить энергию, "запасенную" в организме, на сжигание жира. Исследователи уже доказали, что инъекция дополнительного количества IL-6 в организм запускает "цепную реакцию" по сжиганию жиров и углеводов, и теперь ждут одобрения для начала испытаний на живых организмах.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лечение Здоровая жизнь Вакцина Ожирение
      Источник: 24 Канал
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