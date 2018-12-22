Ученые создали вакцину против опасного вируса
Сотрудники Левенского католического университета в Бельгии разработали новую вакцину против вируса Зика, которая призвана предотвратить возникновение микроцефалии и других серьезных заболеваний у еще не рожденных детей.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.
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Вирус Зика передается от тигрового комара. Когда беременная женщина заражается вирусом, это может повлиять на развитие мозга эмбриона и привести к микроцефалии, когда размер головы ребенка меньше обычного. Также вирус вызывает болезнь Зика.
В 2015 и 2016 годах в Латинской Америке была зафиксирована массовая вспышка вируса Зика. И хотя на данный момент ситуация находится под контролем, вирус по-прежнему присутствует в Латинской Америке. Профессор Йохан Нейтс и его коллеги утверждают, что преуспели в этом вопросе, использовав лекарства против желтой лихорадки. По его словам, вирус желтой лихорадки тесно связан с вирусом Зика и передается через того же переносчика.
Ребенок, заразенный вирусом Зика
Вакцина прошла тесты на безопасность и обеспечивает пожизненную защиту. Ученые заменили часть генетической информации препарата от желтой лихорадки соответствующим кодом вируса Зика. Для создания лекарств исследователи использовали особую технологию, которая позволяет проводить их в ферментеры.
Другое важное преимущество заключается в том, что вакцина остается стабильной даже при высоких температурах, что позволяет использовать ее даже в самых отдаленных уголках тропических и субтропических районов.
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