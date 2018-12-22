Ученые создали вакцину против опасного вируса

Сотрудники Левенского католического университета в Бельгии разработали новую вакцину против вируса Зика, которая призвана предотвратить возникновение микроцефалии и других серьезных заболеваний у еще не рожденных детей.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Читайте также: Умрут миллионы: врач рассказала о новой страшной пандемии

Вирус Зика передается от тигрового комара. Когда беременная женщина заражается вирусом, это может повлиять на развитие мозга эмбриона и привести к микроцефалии, когда размер головы ребенка меньше обычного. Также вирус вызывает болезнь Зика.

Болезнь Зика – что это? Острое инфекционное заболевание, которое вызывает вирус Зика из рода Flavivirus. Относят ее к арбовирусным болезням. Имеет высокую вероятность поражения нервной системы

В 2015 и 2016 годах в Латинской Америке была зафиксирована массовая вспышка вируса Зика. И хотя на данный момент ситуация находится под контролем, вирус по-прежнему присутствует в Латинской Америке. Профессор Йохан Нейтс и его коллеги утверждают, что преуспели в этом вопросе, использовав лекарства против желтой лихорадки. По его словам, вирус желтой лихорадки тесно связан с вирусом Зика и передается через того же переносчика.

Ребенок, заразенный вирусом Зика

Вирус Зика – симптомы Незначительное повышение температуры и сыпь на коже. Иногда может развиваться конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общая слабость. Через 2-7 дней симптомы обычно проходят. Иногда заболевание протекает бессимптомно.

Вакцина прошла тесты на безопасность и обеспечивает пожизненную защиту. Ученые заменили часть генетической информации препарата от желтой лихорадки соответствующим кодом вируса Зика. Для создания лекарств исследователи использовали особую технологию, которая позволяет проводить их в ферментеры.

Другое важное преимущество заключается в том, что вакцина остается стабильной даже при высоких температурах, что позволяет использовать ее даже в самых отдаленных уголках тропических и субтропических районов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.